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«Не могу дождаться этого». Экблад — о своём возвращении после дисквалификации на 20 игр

«Не могу дождаться этого». Экблад — о своём возвращении после дисквалификации на 20 игр
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Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад высказался об окончании своего отстранение на 20 игр и предстоящем возвращении в состав. Напомним, хоккеист был отстранён 11 марта за нарушение условий Программы НХЛ/НХЛПА по применению веществ, улучшающих спортивные результаты.

«Каждая игра плей-офф похожа на 10 игр регулярного сезона с точки зрения того, как чувствует себя твоё тело. Так что я не ожидаю, что буду чувствовать себя хорошо, даже если сейчас всё именно так. Это похоже на то, что ты чувствуешь в начале регулярного сезона: «О, у меня было целое лето, чтобы отдохнуть и расслабиться».

Но в конце концов, чтобы вернуться в бой, нужна всего одна игра и один бросок. Не могу дождаться этого.

Очевидно, что я пошёл не по тому пути, но итог этого всё равно стал для меня шоком. Я понятия не имел, что это произойдёт. Думаю, что в жизни нужно брать на себя ответственность за то, что ты делаешь, и именно это я пытался сделать как можно быстрее, чтобы вернуться и помочь своей команде в плей-офф.

Чтобы заслужить уважение, нужна целая жизнь, а чтобы потерять его, достаточно мгновения. И именно этим я собираюсь заниматься до конца своей карьеры и жизни — возвращать это уважение», — приводит слова Экблада официальный сайт НХЛ.

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