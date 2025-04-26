Уилсон и Андерсон оштрафованы на $ 5 тыс. за драку в матче «Монреаль» — «Вашингтон»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон и форвард «Монреаль Канадиенс» Джош Андерсон оштрафованы на $ 5 тыс. за потасовку в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли между командами (3:6). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в соцсети X (ранее Twitter).

Отмечается, что данная сумма является максимально возможной в соответствии с коллективным решением за неспортивное поведение.

После сирены на второй перерыв между игроками обеих команд произошла массовая драка, и Уилсон с Андерсоном продолжили потасовку на скамейке «Вашингтона», которая на тот момент была пустой. По итогам инцидента оба хоккеиста получили по 2+10 за неспортивное поведение.