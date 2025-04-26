Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Уилсон и Андерсон оштрафованы на $ 5 тыс. за драку в матче «Монреаль» — «Вашингтон»

Уилсон и Андерсон оштрафованы на $ 5 тыс. за драку в матче «Монреаль» — «Вашингтон»
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон и форвард «Монреаль Канадиенс» Джош Андерсон оштрафованы на $ 5 тыс. за потасовку в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли между командами (3:6). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в соцсети X (ранее Twitter).

Отмечается, что данная сумма является максимально возможной в соответствии с коллективным решением за неспортивное поведение.

После сирены на второй перерыв между игроками обеих команд произошла массовая драка, и Уилсон с Андерсоном продолжили потасовку на скамейке «Вашингтона», которая на тот момент была пустой. По итогам инцидента оба хоккеиста получили по 2+10 за неспортивное поведение.

Материалы по теме
Фото
Том Уилсон и Джош Андерсон подрались на скамейке «Вашингтона» во время 3-го матча серии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android