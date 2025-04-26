Ротенберг: когда Никишин поймёт, что в НХЛ к нему другое отношение, то вернётся в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о ситуации с экс-защитником армейцев Александром Никишиным в «Каролине Харрикейнз». Клуб всё ещё не подписал полноценный контракт с российским хоккеистом, хотя он уже прибыл в расположение команды.

«Если говорить в целом, то эти Джоны Смиты и их друзья — к сожалению, многие среди них являются обманщиками. Они обманывают и родителей, и игроков, что‑то им обещают.

А потом игрок едет в НХЛ, в Америку или Канаду — и думает, что там к нему будет такое же отношение, как у нас в СКА, как у меня — к Никишину… Такого там не будет! Потому что для «Каролины» и других клубов НХЛ это только бизнес. Вот сделает игрок одну потерю в средней зоне — и уедет в АХЛ. И неважно, как его зовут: Никишин или Демидов. Там такой подход.

Нашей главной задачей было Сашу Никишина развивать. И сейчас он это отношение должен уважать. А когда он поймёт, что там, в НХЛ, к нему другое отношение, то он вернётся в СКА — и мы будем дальше с ним работать, и у него больше не будет потерь в средней зоне, и СКА станет много побеждать», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Ранее генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Эрик Тулски заявил, что клуб не подписал полноценный контракт с российским защитником Александром Никишиным, так как хотел, чтобы хоккеист мог иметь возможность сыграть в АХЛ, прежде чем приступить к игре в плей-офф НХЛ.

Отметим, что права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге закреплены за петербуржцами. Всего в рамках КХЛ 23-летний Никишин провёл 323 игры, в которых набрал 192 (62+130) очка.