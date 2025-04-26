Дэвид Карл снял свою кандидатуру с рассмотрения на пост главного тренера «Чикаго»

Дэвид Карл снял свою кандидатуру с рассмотрения на должность тренера «Чикаго Блэкхоукс». Об этом сообщает авторитетный инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в соцсети X (ранее Twitter).

35-летний американский специалист ранее возглавлял молодёжную сборную США. Под его руководством команда выиграла два МЧМ подряд – в 2024 и 2025 годах. В январе Карл объявил, что покинет свой пост и не будет руководить сборной на чемпионате мира в 2026 году.

Дэвид Карл также является главным тренером университета Денвера, в котором работает с сезона-2018/2019. Он дважды выиграл национальный чемпионат с командой – в 2022 и 2024 годах.

«Чикаго» по итогам регулярного чемпионата занял 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 61 очко.