Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира — 2014 Максим Чудинов назвал своё самое сильное впечатление от четвертьфиналов плей-офф КХЛ.

– После серий 1/8 финала ты назвал одним из главных впечатлений – выросший уровень конкуренции в лиге и непредсказуемость серий. Что скажешь по четвертьфиналам?

– Как зритель я получил удовольствие. Два седьмых матча, нет проходных серий. Почти каждый матч сохранял интригу до самой концовки. Ещё несколько лет назад на этой стадии расклады были более предсказуемы.

– Самое сильное впечатление от прошедших матчей?

– Радость Игоря Никитина после победной шайбы Фрейза во втором овертайме седьмого матча. Знаю Игоря Валерьевича очень давно. Всегда спокоен, всегда эмоции держит внутри, а здесь такой выброс счастья. Боюсь представить, что творилось у него внутри, когда «Авангард» сначала сравнял счёт в серии с 1–3, а потом ещё и счёт седьмого матча, хотя «Локомотив» их уничтожал 40 минут. Честно, я не верил, что «Локомотив» позволит отыграться, — сказал Чудинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.

Полное интервью с Максимом Чудиновым читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.