Чудинов: у Уфы непонятная ситуация с иностранцами, «Локомотиву» будет легче с «Салаватом»

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира — 2014 Максим Чудинов ответил на вопрос, кого считает героем серии четвертьфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом». Ярославская команда победила в серии со счётом 4-3 и вышла в полуфинал, где встретится с «Салаватом Юлаевым».

– Герой серии? Радулов? Он «пятый элемент» системы Никитина?

– Радулов живёт хоккеем. Я бы сказал, что он один из символов любви к игре. Ему уже столько лет, он прошёл всё, а на площадке в каждом эпизоде выкладывается, заводит команду своей энергией. Эти эмоции идут изнутри, он всё знает про эту игру и пользуется этим. Мастер. И забить, и отдать и поддушить судей, соперников. Настырность, характер. Но у «Локомотива» одного героя я не выделял, это именно команда. Строгая везде, на всех участках, ошибок явных они не допускают. Оборону очень тяжело пройти. «Локомотив» – «Авангард», считаю, скрытый финал. Думаю, что теперь им будет полегче с «Салаватом». Тем более у Уфы непонятная ситуация с иностранцами. Круг с «Авангардом» был решающий, — сказал Чудинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.

Сегодня, 27 апреля, в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдёт первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев».