Чудинов — о камбэке «Салавата» с 1-3: «Спартак» переоценил две московские победы

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира — 2014 Максим Чудинов высказался о камбэке «Салавата Юлаева» с 1-3 в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ со «Спартаком».

– Видимо, «Спартак» и потерял уверенность, раз проиграл «Салавату» со счёта 3-1?

– «Салават» был лучше. Мне показалось, что «Спартак» при необходимости одержать одну победу зря продолжил играть в пас, все эти поперечные передачи, для такой игры на важной стадии нужно отличное взаимодействие внутри пятёрок, подстраховка. Возможно, они переоценили две московские победы. Они не пошли по пути минимизации риска, а возможности именно переиграть соперника у них были ограничены. Всё-таки Уфу явно прибил тот гол Ружички на последней секунде.

У них не такая опытная команда, чтобы такое проходило бесследно. У тебя вбрасывание за 20 секунд в зоне соперника при преимуществе в счёте, а в итоге 1-1 в серии. «Спартак» же выжал ещё две победы на этих эмоциях, и, наверное, подумали, что продолжат на этой же волне. Упустили момент, когда надо было начинать кусаться. А Уфа воспряла и ту самую уверенность, о которой я постоянно говорю, себе вернула, — сказал Чудинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.