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Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина рассказал, что ему не нравится в этом плей-офф КХЛ

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина рассказал, что ему не нравится в этом плей-офф КХЛ
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Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира — 2014 Максим Чудинов рассказал, что ему не нравится в этом плей-офф КХЛ.

– В серии «Салавата» и «Спартака» больше других шли разговоры о судействе.
– Мне не понравилась тенденция этого плей-офф со спорными свистками. Во-первых, сразу больше нервов на льду, давления с трибун. Каждое падение, даже когда, грубо говоря, от ветра – стадион начинает гудеть. Все апеллируют. А потом начинаются все эти разговоры. Моё мнение – надо брать за основу третий период и овертаймы седьмого матча «Локомотив» – «Авангард» и так судить дальше все игры.

Идёт рубка, какие-то фолы непонятные – не надо вообще реагировать. Только 200-процентные нарушения. Это пойдёт на пользу и самому плей-офф, и разговоры про судейство, которые мне лично не нравятся, может, не прекратят, но точно будут звучать реже. Давайте биться, это плей-офф. Выяснять, кто сильнее, пять на пять, — сказал Чудинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.

Полное интервью с Максимом Чудиновым читайте на «Чемпионате»:
«Самый сильный момент четвертьфиналов — радость Никитина». Чудинов — о плей-офф КХЛ
Эксклюзив
«Самый сильный момент четвертьфиналов — радость Никитина». Чудинов — о плей-офф КХЛ
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