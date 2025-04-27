Чудинов: «Динамо» наказывало «Ак Барс» за малейшие ошибки, прибили хладнокровием

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира — 2014 Максим Чудинов оценил серию четвертьфинала плей-офф КХЛ между московским «Динамо» и «Ак Барсом» (4-2).

– В серии «Динамо» – «Ак Барс» защитник москвичей Сергеев тоже упоминал яйца, там что решило исход, по-твоему?

– Меньше эмоций, больше системы. Видно же, как оба тренера по ходу серии нашли слабые места у соперника и били в них. У «Ак Барса» получилось раньше, Казань и повела 2-0. Но я не сомневался, что это ещё не конец, у «Динамо» слишком много своих козырей. Один из главных – опыт и мастерство игроков. Удивительная же история, «Ак Барс» забирает два матча на выезде, но лично мне показалось, что в дальнейшем занервничали именно казанцы, хотя вроде бы запаниковать должны были москвичи.

На деле же они наказывали «Ак Барс» за малейшие ошибки. Отдали им углы, периметр, те двигают шайбу, пытаются давить, но один перехват – гол, получили большинство – гол. Они прибили Казань именно своим хладнокровием. Когда соперник наказывает тебя за малейшую ошибку, ты просто думаешь: «Да как так-то? Мы же их душим, а они забивают и забивают». Это очень тяжело принять.

– Но «Ак Барс» же всё равно находил в себе силы отыгрываться, каждый матч затаскивать в нервную концовку.

– Так я же и говорю, что Казань знала слабости «Динамо». Пыталась на них играть. Но в решающие моменты у кого дрожали руки? Яшкин, Петан не попадали в пустые ворота. Опытнейшие игроки. Но по общекомандному опыту у «Динамо» было превосходство, — сказал Чудинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.