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Максим Чудинов дал прогноз на финалистов Кубка Гагарина — 2025

Максим Чудинов дал прогноз на финалистов Кубка Гагарина — 2025
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Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира — 2014 Максим Чудинов дал прогноз на состав финалистов Кубка Гагарина – 2025.

– Пока мы говорим о трёх командах-полуфиналистах, где главные тренеры работают не первый год. Это важный фактор?
– Грубо говоря, когда ты долго работаешь с командой, ты лучше знаешь, что ждать от игрока в самые разные моменты. Знаешь, как вести себя, как они поймут и примут изменения, как лучше вести себя в раздевалке. Это все очень важно, но не гарантия победы.

– То есть на шансы «Трактора» Бенуа Гру в противостоянии с «Динамо» тот факт, что он новичок КХЛ, не особо повлияет?
– Смотря как пойдёт серия. «Трактор» – Минск я смотрел не так внимательно, но то, как Челябинск переламывает матчи, то, как забирает своё, говорит о том, что стержень у команды есть. Там хватает и опыта, и мастерства, но всегда вероятен критический момент, когда надо принимать решения. В этом плане я всё равно отдам преимущество Кудашову.

– То есть твой прогноз на финал: «Локомотив» – «Динамо»?
– Пока так, — сказал Чудинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.

Полное интервью с Максимом Чудиновым читайте на «Чемпионате»:
«Самый сильный момент четвертьфиналов — радость Никитина». Чудинов — о плей-офф КХЛ
Эксклюзив
«Самый сильный момент четвертьфиналов — радость Никитина». Чудинов — о плей-офф КХЛ
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