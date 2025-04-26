Защитник «Юты» Сергачёв: хотел бы принять участие в матче команд НХЛ и КХЛ

Защитник «Юты» Михаил Сергачёв рассказал о желании принять участие в возможном товарищеском матче между игроками НХЛ и КХЛ.

«Матч между Россией и США? Здорово, что хотят такое провести. Я хотел бы принять участие. Если организуют и позовут, то я обязательно приеду и сыграю.

Правда, пока не знаю, в каком виде это будет сделано. Если президент об этом говорит, то думаю, что получится организовать. Кто будет фаворитом? Этого уже не знаю», — приводит слова Сергачёва Sport24.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.