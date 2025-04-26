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«Тампа» разгромила «Флориду» и сократила отставание в серии КС, у Кучерова — три очка

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершился третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу одержали гости со счётом 5:1 и сократили отставание в серии — 1-2.

В составе хозяев заброшенную шайбу на свой счёт записал Мэттью Ткачук. В составе гостей отличились Джейк Гюнцель (дважды), Ник Пол, Люк Гленденинг и Энтони Чирелли.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами. Голкипер Андрей Василевский сделал 33 сейва. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил 17 спасений.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 29 апреля, 1, 3*, 5* мая.

* при необходимости.