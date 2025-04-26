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Флорида Пантерз — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 26 апреля 2025, счёт 1:5, 1/8 финала плей-офф НХЛ 2024-2025

«Тампа» разгромила «Флориду» и сократила отставание в серии КС, у Кучерова — три очка
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В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершился третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу одержали гости со счётом 5:1 и сократили отставание в серии — 1-2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Ткачук (Беннетт, Родригес) – 02:43     1:1 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 17:15     1:2 Пол (Гонсалвес, Макдона) – 33:17     1:3 Гюнцель (Кучеров, Макдона) – 40:21     1:4 Гленденинг (Гурд, Гонсалвес) – 54:19     1:5 Чирелли (Кучеров) – 55:00    

В составе хозяев заброшенную шайбу на свой счёт записал Мэттью Ткачук. В составе гостей отличились Джейк Гюнцель (дважды), Ник Пол, Люк Гленденинг и Энтони Чирелли.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами. Голкипер Андрей Василевский сделал 33 сейва. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил 17 спасений.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 29 апреля, 1, 3*, 5* мая.

* при необходимости.

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