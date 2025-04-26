Кучеров вышел на 13-е место в истории НХЛ по числу результативных передач в плей-офф
Поделиться
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (5:1) и вышел на 13-е место в истории НХЛ по числу результативных передач в плей-офф — 118.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Ткачук (Беннетт, Родригес) – 02:43 1:1 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 17:15 1:2 Пол (Гонсалвес, Макдона) – 33:17 1:3 Гюнцель (Кучеров, Макдона) – 40:21 1:4 Гленденинг (Гурд, Гонсалвес) – 54:19 1:5 Чирелли (Кучеров) – 55:00
Таким образом, Кучеров обошёл Ларри Робинсона, на счету которого 116 голевых передач. В топ-3 находятся Уэйн Гретцки (260), Марк Мессье (186) и Рэй Бурк (139). Российский экс-хоккеист, ныне тренер Сергей Фёдоров занимает девятое место в рейтинге (124).
Напомним, Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром по итогам регулярного сезона НХЛ-2024/2025. На его счету 121 (37+84) очко в 78 матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 апреля 2025
-
23:06
-
22:51
-
22:18
-
21:27
-
20:51
-
19:48
-
19:18
-
18:46
-
18:03
-
17:45
-
17:18
-
16:48
-
16:33
-
15:47
-
15:29
-
15:18
-
15:00
-
14:45
-
14:31
-
14:15
-
14:00
-
13:46
-
13:32
-
13:16
-
13:06
-
12:45
-
12:22
-
12:04
-
11:46
-
11:28
-
11:10
-
10:49
-
10:32
-
10:17
-
10:01