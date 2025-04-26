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Кучеров вышел на 13-е место в истории НХЛ по числу результативных передач в плей-офф

Кучеров вышел на 13-е место в истории НХЛ по числу результативных передач в плей-офф
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Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (5:1) и вышел на 13-е место в истории НХЛ по числу результативных передач в плей-офф — 118.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Ткачук (Беннетт, Родригес) – 02:43     1:1 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 17:15     1:2 Пол (Гонсалвес, Макдона) – 33:17     1:3 Гюнцель (Кучеров, Макдона) – 40:21     1:4 Гленденинг (Гурд, Гонсалвес) – 54:19     1:5 Чирелли (Кучеров) – 55:00    

Таким образом, Кучеров обошёл Ларри Робинсона, на счету которого 116 голевых передач. В топ-3 находятся Уэйн Гретцки (260), Марк Мессье (186) и Рэй Бурк (139). Российский экс-хоккеист, ныне тренер Сергей Фёдоров занимает девятое место в рейтинге (124).

Напомним, Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром по итогам регулярного сезона НХЛ-2024/2025. На его счету 121 (37+84) очко в 78 матчах.

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