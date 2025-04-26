Кучеров вышел на 13-е место в истории НХЛ по числу результативных передач в плей-офф

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (5:1) и вышел на 13-е место в истории НХЛ по числу результативных передач в плей-офф — 118.

Таким образом, Кучеров обошёл Ларри Робинсона, на счету которого 116 голевых передач. В топ-3 находятся Уэйн Гретцки (260), Марк Мессье (186) и Рэй Бурк (139). Российский экс-хоккеист, ныне тренер Сергей Фёдоров занимает девятое место в рейтинге (124).

Напомним, Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром по итогам регулярного сезона НХЛ-2024/2025. На его счету 121 (37+84) очко в 78 матчах.