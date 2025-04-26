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Результаты матчей 1/2 финала плей-офф МХЛ на 26 апреля 2025 года

Результаты матчей 1/2 финала плей-офф МХЛ на 26 апреля 2025 года
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Сегодня, 26 апреля, состоялись два матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Омские Ястребы
Омск
1:0 Вильчинский (Поляков, Ильин) – 03:19 (5x5)     1:1 Куликовский (Голоднюк, Завадский) – 24:47 (5x5)     2:1 Граф (Филиппов, Заврагин) – 36:23 (5x4)     2:2 Малов (Хворов, Сыслов) – 39:16 (5x5)     2:3 Сысоев (Малов) – 48:37 (5x5)     3:3 Выдренков (Короткий) – 59:37 (6x3)     4:3 Поляков (Короткий, Заврагин) – 65:59 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
26 апреля 2025, суббота. 15:30 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
3 : 1
Чайка
Нижний Новгород
1:0 Рябов (Плесовских, Ухмылов) – 01:29 (5x5)     2:0 Плесовских (Рябов) – 06:57 (5x5)     3:0 Марышев (Варюшкин) – 21:38 (5x4)     3:1 Жарков (Мельников, Лаптев) – 25:51 (5x5)    

Хоккей. OLIMPBET Чемпионат Молодёжной хоккейной лиги — 2024/2025. Плей-офф, 1/2 финала. Счёт в сериях:

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Омские Ястребы» (Омск) — 2-0;
МХК «Спартак» (Москва) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 1-0.

Полуфинальные серии плей-офф проходят до четырёх побед.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.

Календарь плей-офф МХЛ
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