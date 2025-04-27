Гол Барбашёва в овертайме помог «Вегасу» сравнять счёт в серии с «Миннесотой»

Завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Вегас Голден Найтс».Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Миннесоты» забивали Марко Росси, Маркус Фолиньо и Джаред Сперджен. Российский нападающий Яков Тренин отметился результативной передачей. Форвард Кирилл Капризов не отметился результативными действиями.

За «Вегас» забивали Ши Теодор, Николя Руа, Томаш Гертл и Иван Барбашёв. Также на счету Барбашёва результативная передача. Форвард Павел Дорофеев записал на свой счёт результативный пас.

Таким образом, счёт в серии стал 2-2.