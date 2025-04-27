Гол Барбашёва в овертайме помог «Вегасу» сравнять счёт в серии с «Миннесотой»
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Завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Вегас Голден Найтс».Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Теодор (Барбашёв, Айкел) – 06:47 (pp) 1:1 Росси (Бразо, Тренин) – 10:43 2:1 Фолиньо (Хартман, Цуккарелло) – 21:24 2:2 Руа (Гертл, Дорофеев) – 44:50 (pp) 2:3 Гертл (Стоун, Макнэбб) – 50:03 3:3 Сперджен (Капризов, Эрикссон Эк) – 50:57 3:4 Барбашёв (Руа, Смит) – 77:26
В составе «Миннесоты» забивали Марко Росси, Маркус Фолиньо и Джаред Сперджен. Российский нападающий Яков Тренин отметился результативной передачей. Форвард Кирилл Капризов не отметился результативными действиями.
За «Вегас» забивали Ши Теодор, Николя Руа, Томаш Гертл и Иван Барбашёв. Также на счету Барбашёва результативная передача. Форвард Павел Дорофеев записал на свой счёт результативный пас.
Таким образом, счёт в серии стал 2-2.
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