Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Миннесота – Вегас, результат матча 26 апреля 2025, счет 3:4, четвёртый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ 2024/2025 (Кубок Стэнли)

Гол Барбашёва в овертайме помог «Вегасу» сравнять счёт в серии с «Миннесотой»
Комментарии

Завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Вегас Голден Найтс».Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Теодор (Барбашёв, Айкел) – 06:47 (pp)     1:1 Росси (Бразо, Тренин) – 10:43     2:1 Фолиньо (Хартман, Цуккарелло) – 21:24     2:2 Руа (Гертл, Дорофеев) – 44:50 (pp)     2:3 Гертл (Стоун, Макнэбб) – 50:03     3:3 Сперджен (Капризов, Эрикссон Эк) – 50:57     3:4 Барбашёв (Руа, Смит) – 77:26    

В составе «Миннесоты» забивали Марко Росси, Маркус Фолиньо и Джаред Сперджен. Российский нападающий Яков Тренин отметился результативной передачей. Форвард Кирилл Капризов не отметился результативными действиями.

За «Вегас» забивали Ши Теодор, Николя Руа, Томаш Гертл и Иван Барбашёв. Также на счету Барбашёва результативная передача. Форвард Павел Дорофеев записал на свой счёт результативный пас.

Таким образом, счёт в серии стал 2-2.

Календарь плей-офф НХЛ
Сетка плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android