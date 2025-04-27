«Оттава» впервые победила в матче серии плей-офф с «Торонто», у Зуба — передача

В ночь с 26 на 27 апреля мск на льду «Канадиен Тайр-центр» в канадском столице (Оттава) завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Оттава Сенаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс», победу в котором в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.

В составе «Оттавы» заброшенными шайбами отличились немецкий форвард Тим Штюцле, американский нападающий Шейн Пинто, канадец Дэвид Перрон. Российский защитник Артём Зуб сделал результативную передачу в этой встрече.

У «Торонто» забитыми голами отметились канадский форвард Джон Таварес, американский нападающий

Мэтт Нис, шведский защитник Оливер Экман-Ларссон.