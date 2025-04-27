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«Оттава» впервые победила в матче серии плей-офф с «Торонто», у Зуба — передача

«Оттава» впервые победила в матче серии плей-офф с «Торонто», у Зуба — передача
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В ночь с 26 на 27 апреля мск на льду «Канадиен Тайр-центр» в канадском столице (Оттава) завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Оттава Сенаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс», победу в котором в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Штюцле (Сандерсон, Ткачук) – 09:03 (pp)     2:0 Пинто – 14:11 (sh)     2:1 Таварес (Нюландер, Танев) – 19:05     2:2 Нис (Марнер) – 30:12     3:2 Перрон (Зуб, Годетт) – 47:32     3:3 Экман-Ларссон (Нюландер, Маккейб) – 54:31     4:3 Сандерсон – 77:42    

В составе «Оттавы» заброшенными шайбами отличились немецкий форвард Тим Штюцле, американский нападающий Шейн Пинто, канадец Дэвид Перрон. Российский защитник Артём Зуб сделал результативную передачу в этой встрече.

У «Торонто» забитыми голами отметились канадский форвард Джон Таварес, американский нападающий
Мэтт Нис, шведский защитник Оливер Экман-Ларссон.

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