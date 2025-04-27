Артём Зуб набрал первое очко в карьере в плей-офф НХЛ

Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Артём Зуб набрал первое очко в карьере в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сделав результативную передачу в четвёртом матче 1/8 финала Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ). Счёт в серии стал 3-1 в пользу команды из Торонто.

На 48-й минуте россиянин сделал результативную передачу на канадского форварда Дэвида Перрона, который забросил третью шайбу в ворота «Торонто».

Напомним, Зуб выступает в составе канадской команды с 2020 года. В регулярном чемпионате текущего сезона защитник принял участие в 56 матчах, где отличился двумя голами и 11-ю результативными передачами.