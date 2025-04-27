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Артём Зуб набрал первое очко в карьере в плей-офф НХЛ

Артём Зуб набрал первое очко в карьере в плей-офф НХЛ
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Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Артём Зуб набрал первое очко в карьере в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сделав результативную передачу в четвёртом матче 1/8 финала Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ). Счёт в серии стал 3-1 в пользу команды из Торонто.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Штюцле (Сандерсон, Ткачук) – 09:03 (pp)     2:0 Пинто – 14:11 (sh)     2:1 Таварес (Нюландер, Танев) – 19:05     2:2 Нис (Марнер) – 30:12     3:2 Перрон (Зуб, Годетт) – 47:32     3:3 Экман-Ларссон (Нюландер, Маккейб) – 54:31     4:3 Сандерсон – 77:42    

На 48-й минуте россиянин сделал результативную передачу на канадского форварда Дэвида Перрона, который забросил третью шайбу в ворота «Торонто».

Напомним, Зуб выступает в составе канадской команды с 2020 года. В регулярном чемпионате текущего сезона защитник принял участие в 56 матчах, где отличился двумя голами и 11-ю результативными передачами.

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