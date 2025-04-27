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«Колорадо» всухую обыграл «Даллас» и сравнял счёт в серии 1/8 финала Кубка Стэнли

«Колорадо» всухую обыграл «Даллас» и сравнял счёт в серии 1/8 финала Кубка Стэнли
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В ночь с 26 на 27 апреля завершился четвёртый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:0. Счёт в серии стал ничейным — 3-1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 О'Коннор – 12:39 (sh)     2:0 Маккиннон (Тэйвз, Друен) – 19:36 (pp)     3:0 Ландеског (Нельсон) – 33:10     4:0 Жирар (Нельсон, Ландеског) – 50:46    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадский форвард Логан О'Коннор, звёздный нападающий Натан Маккиннон, шведский нападающий Габриэль Ландеског и канадский защитник Самуэль Жирар. Голкипер «Колорадо» Маккензи Блэквуд совершил в этой встрече 23 сейва.

Следующий матч серии между командами состоится уже 29 апреля в Далласе, начало встречи в 4:30 по московскому времени.

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