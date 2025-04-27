Павел Дорофеев стал первой звездой четвёртого матча с «Миннесотой»
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Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев был признан первой звездой четвёртого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд» (4:3 ОТ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Теодор (Барбашёв, Айкел) – 06:47 (pp) 1:1 Росси (Бразо, Тренин) – 10:43 2:1 Фолиньо (Хартман, Цуккарелло) – 21:24 2:2 Руа (Гертл, Дорофеев) – 44:50 (pp) 2:3 Гертл (Стоун, Макнэбб) – 50:03 3:3 Сперджен (Капризов, Эрикссон Эк) – 50:57 3:4 Барбашёв (Руа, Смит) – 77:26
В этой встрече Дорофеев отдал результативную передачу. Второй звездой матча признали чешского нападающего «Вегаса» Томаша Гертла, на счету которого гол и результативная передача. Третьей звездой встречи стал шведский вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон, сделавший 42 сейва.
Напомним, счёт в серии стал ничейным — 2-2. Следующая встреча между командами пройдёт в рамках пятого матча первого раунда Кубка Стэнли 29 апреля в Парадайсе.
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