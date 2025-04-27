Павел Дорофеев стал первой звездой четвёртого матча с «Миннесотой»

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев был признан первой звездой четвёртого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд» (4:3 ОТ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В этой встрече Дорофеев отдал результативную передачу. Второй звездой матча признали чешского нападающего «Вегаса» Томаша Гертла, на счету которого гол и результативная передача. Третьей звездой встречи стал шведский вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон, сделавший 42 сейва.

Напомним, счёт в серии стал ничейным — 2-2. Следующая встреча между командами пройдёт в рамках пятого матча первого раунда Кубка Стэнли 29 апреля в Парадайсе.