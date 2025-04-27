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Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 27 апреля 2025 года

Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 27 апреля 2025 года
Комментарии

27 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился игровой день Кубка Стэнли. В рамках первого раунда плей-офф команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Ткачук (Беннетт, Родригес) – 02:43     1:1 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 17:15     1:2 Пол (Гонсалвес, Макдона) – 33:17     1:3 Гюнцель (Кучеров, Макдона) – 40:21     1:4 Гленденинг (Гурд, Гонсалвес) – 54:19     1:5 Чирелли (Гюнцель, Кучеров) – 55:00    
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Теодор (Барбашёв, Айкел) – 06:47 (pp)     1:1 Росси (Бразо, Тренин) – 10:43     2:1 Фолиньо (Хартман, Цуккарелло) – 21:24     2:2 Руа (Гертл, Дорофеев) – 44:50 (pp)     2:3 Гертл (Стоун, Макнэбб) – 50:03     3:3 Сперджен (Капризов, Эрикссон Эк) – 50:57     3:4 Барбашёв (Руа, Смит) – 77:26    
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Штюцле (Сандерсон, Ткачук) – 09:03 (pp)     2:0 Пинто – 14:11 (sh)     2:1 Таварес (Нюландер, Танев) – 19:05     2:2 Нис (Марнер) – 30:12     3:2 Перрон (Зуб, Годетт) – 47:32     3:3 Экман-Ларссон (Нюландер, Маккейб) – 54:31     4:3 Сандерсон – 77:42    
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 О'Коннор – 12:39 (sh)     2:0 Маккиннон (Тэйвз, Друен) – 19:36 (pp)     3:0 Ландеског (Нельсон) – 33:10     4:0 Жирар (Нельсон, Ландеског) – 50:46    

Счёт в сериях Кубка Стэнли — 2025 выглядит так:

«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз» 2-1;
«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» 2-2;
«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» 2-1;
«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд» 2-2.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» 1-2;
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» 3-1;
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз» 2-1;
«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» 2-1.

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