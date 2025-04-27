Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 27 апреля 2025 года
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27 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился игровой день Кубка Стэнли. В рамках первого раунда плей-офф команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Ткачук (Беннетт, Родригес) – 02:43 1:1 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 17:15 1:2 Пол (Гонсалвес, Макдона) – 33:17 1:3 Гюнцель (Кучеров, Макдона) – 40:21 1:4 Гленденинг (Гурд, Гонсалвес) – 54:19 1:5 Чирелли (Гюнцель, Кучеров) – 55:00
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Теодор (Барбашёв, Айкел) – 06:47 (pp) 1:1 Росси (Бразо, Тренин) – 10:43 2:1 Фолиньо (Хартман, Цуккарелло) – 21:24 2:2 Руа (Гертл, Дорофеев) – 44:50 (pp) 2:3 Гертл (Стоун, Макнэбб) – 50:03 3:3 Сперджен (Капризов, Эрикссон Эк) – 50:57 3:4 Барбашёв (Руа, Смит) – 77:26
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Штюцле (Сандерсон, Ткачук) – 09:03 (pp) 2:0 Пинто – 14:11 (sh) 2:1 Таварес (Нюландер, Танев) – 19:05 2:2 Нис (Марнер) – 30:12 3:2 Перрон (Зуб, Годетт) – 47:32 3:3 Экман-Ларссон (Нюландер, Маккейб) – 54:31 4:3 Сандерсон – 77:42
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 О'Коннор – 12:39 (sh) 2:0 Маккиннон (Тэйвз, Друен) – 19:36 (pp) 3:0 Ландеског (Нельсон) – 33:10 4:0 Жирар (Нельсон, Ландеског) – 50:46
Счёт в сериях Кубка Стэнли — 2025 выглядит так:
«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз» 2-1;
«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» 2-2;
«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» 2-1;
«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд» 2-2.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» 1-2;
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» 3-1;
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз» 2-1;
«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» 2-1.
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