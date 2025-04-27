Никита Кучеров — лучший среди действующих игроков по матчам Кубка Стэнли с 3+ передачами

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров записал на свой счёт 11-й матч с тремя и более передачами и стал лучшим из действующих игроков по данному показателю, обойдя капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида (10).

За всю историю НХЛ Кучеров занимает третье место. На второй строчке по количеству игр Кубка Стэнли с тремя и более передачами Марк Мессье (12), рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (28).

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершился третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу одержали гости со счётом 5:1 и сократили отставание в серии — 1-2.