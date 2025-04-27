Капитан «Колорадо» Ландеског забил в НХЛ впервые с финала Кубка Стэнли — 2022
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В ночь с 26 на 27 апреля завершился четвёртый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:0. Счёт в серии равный — 2-2.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 О'Коннор – 12:39 (sh) 2:0 Маккиннон (Тэйвз, Друен) – 19:36 (pp) 3:0 Ландеског (Нельсон) – 33:10 4:0 Жирар (Нельсон, Ландеског) – 50:46
Третью шайбу «лавин» в игре забросил капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског. Для шведского форварда этот гол первым в НХЛ, за более чем 1000 дней, и первым с финала Кубка Стэнли — 2022.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Шведский форвард не играл в НХЛ с 2022 года из-за травмы колена. В мае 2023-го ему сделали операцию по пересадке хряща на правом колене.
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