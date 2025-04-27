Капитан «Колорадо» Ландеског забил в НХЛ впервые с финала Кубка Стэнли — 2022

В ночь с 26 на 27 апреля завершился четвёртый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:0. Счёт в серии равный — 2-2.

Третью шайбу «лавин» в игре забросил капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског. Для шведского форварда этот гол первым в НХЛ, за более чем 1000 дней, и первым с финала Кубка Стэнли — 2022.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Шведский форвард не играл в НХЛ с 2022 года из-за травмы колена. В мае 2023-го ему сделали операцию по пересадке хряща на правом колене.