Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 27 апреля 2025 года

Сегодня, 27 апреля, в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдёт первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Игра начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Локомотив» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел «Торпедо» (4-0) и омский «Авангард» (4-3). «Салават Юлаев» был сильнее «Сибири» (4-3) и «Спартака» (4-3).

Следующие игры в серии состоятся 29 апреля, 1, 3, 5*, 7*, 9* мая.

* при необходимости.