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Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 27 апреля 2025 года

Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 27 апреля 2025 года
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Сегодня, 27 апреля, в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдёт первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Игра начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Локомотив» — «Салават Юлаев» 27 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».

«Локомотив» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел «Торпедо» (4-0) и омский «Авангард» (4-3). «Салават Юлаев» был сильнее «Сибири» (4-3) и «Спартака» (4-3).

Следующие игры в серии состоятся 29 апреля, 1, 3, 5*, 7*, 9* мая.

* при необходимости.

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