Расписание матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 27 апреля 2025 года

Сегодня, 27 апреля, пройдёт первая встреча 1/2 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

В Санкт-Петербурге местное «Динамо» примет на своём льду «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода.

Напомним, пары в сериях 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядят следующим образом:

«Динамо-Спб» — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород);

«Химик» (Воскресенск) — ХК «Югра».

Напомним, борьба в сериях матчей 1/2 финала Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.