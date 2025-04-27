Расписание матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 27 апреля 2025 года
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Сегодня, 27 апреля, пройдёт первая встреча 1/2 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
В Санкт-Петербурге местное «Динамо» примет на своём льду «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, пары в сериях 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядят следующим образом:
«Динамо-Спб» — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород);
«Химик» (Воскресенск) — ХК «Югра».
Напомним, борьба в сериях матчей 1/2 финала Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.
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