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«Каролина» зарегистрировала контракт с Никишиным в НХЛ, защитник может сыграть в плей-офф

«Каролина» зарегистрировала контракт с Никишиным в НХЛ, защитник может сыграть в плей-офф
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«Каролина Харрикейнз» зарегистрировала контракт с российским защитником Александром Никишиным в НХЛ. Об этом сообщает журналист Уолт Рафф со ссылкой на генерального менеджера «ураганов» Эрика Тулски. Отмечается, что теперь игрок обороны доступен для включения в состав команды на матчи Кубка Стэнли — 2025.

«Мы договорились с его агентами, чтобы Алекс мог в какой-то момент сыграть в АХЛ за «Чикаго». Но поскольку их сезон уже закончился, имеет смысл официально зарегистрировать его контракт в НХЛ. Мы с нетерпением ждём его будущего в команде», — заявил Тулски.

Напомним, ранее Эрик Тулски заявил, что клуб не подписал полноценный контракт с российским защитником Александром Никишиным, так как хотел, чтобы хоккеист мог иметь возможность сыграть в АХЛ, прежде чем приступить к игре в плей-офф НХЛ.

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