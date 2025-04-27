Габриэль Ландеског высказался о первой заброшенной шайбе в НХЛ более чем за 1000 дней

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског прокомментировал свою заброшенную шайбу, которая стала для форварда первой в НХЛ более чем за 1000 дней и первой с финала Кубка Стэнли — 2022.
«Это было здорово, я не знаю, что ещё сказать. Всё так же волнительно и тяжело забивать голы в НХЛ, но это было действительно здорово», — приводит слова Ландескога официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, шведский форвард не играл в НХЛ с 2022 года из-за травмы колена. В мае 2023-го ему сделали операцию по пересадке хряща на правом колене.
В ночь с 26 на 27 апреля завершился четвёртый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:0. Счёт в серии равный — 2-2.
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