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Генеральный менеджер «Авангарда» Сопин рассказал, какие хоккеисты покинут омский клуб

Генеральный менеджер «Авангарда» Сопин рассказал, какие хоккеисты покинут омский клуб
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал, какие хоккеисты покинут омский клуб в ближайшее межсезонье.

«Авангард» точно расстанется с Проскуряковым, Бойковым, Куликом, Воронковым, Галимовым, Спунером, Вербой, Каблуковым. По Башкирову будем искать варианты обмена», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «ястребы» завершили сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги во втором раунде Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» со счётом 3-4 в серии. В регулярке «Авангард» занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков.

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