Генменеджер «Авангарда» отреагировал на информацию о том, что Рид Буше покинет клуб

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал информацию о том, что нападающий Рид Буше покинет омский клуб.

— Появилась информация, что «Авангард» расстаётся с Ридом Буше.

— Когда я приехал в Омск, меня вводили в курс дела и мне было озвучено, что в конце января Риду предложили контракт. Он взял паузу длиной в два месяца, думал, останется ли в России, советовался с семьёй. Этот момент затянулся, а в плей-офф ввели мораторий на переговоры. На данный момент общаемся с ним и с его агентом, жёсткого решения, что он не останется в «Авангарде», пока нет, — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.