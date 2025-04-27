Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сопин: шесть лет слышу про Потуральски, но пока он не доехал до КХЛ

Сопин: шесть лет слышу про Потуральски, но пока он не доехал до КХЛ
Комментарии

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о возможности подписания контракта с американским нападающим системы «Сан-Хосе Шаркс» Эндрю Потуральски.

«Я шесть лет в хоккее и слышу про Потуральски каждый год, но пока он не доехал до КХЛ. Сейчас у него действующий контракт с «Сан-Хосе», нет смысла пока это обсуждать», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «ястребы» завершили сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги во втором раунде Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» со счётом 3-4 в серии. В регулярке «Авангард» занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков.

Материалы по теме
Генменеджер «Авангарда» отреагировал на информацию о том, что Рид Буше покинет клуб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android