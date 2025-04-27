Сопин: шесть лет слышу про Потуральски, но пока он не доехал до КХЛ

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о возможности подписания контракта с американским нападающим системы «Сан-Хосе Шаркс» Эндрю Потуральски.

«Я шесть лет в хоккее и слышу про Потуральски каждый год, но пока он не доехал до КХЛ. Сейчас у него действующий контракт с «Сан-Хосе», нет смысла пока это обсуждать», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «ястребы» завершили сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги во втором раунде Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» со счётом 3-4 в серии. В регулярке «Авангард» занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков.