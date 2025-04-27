Сопин: официально подтверждаю, Ги Буше и Дэйв Барр остаются в «Авангарде» ещё на 2 сезона

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что главный тренер омского клуба Ги Буше и его помощник Дэйв Барр продолжат работу в команде.

«Официально подтверждаю, что Ги Буше и Дэйв Барр остаются ещё на два сезона минимум в «Авангарде». Контракты продлены до 2027 года. Также Ги намерен сохранить свой штаб, общаемся со всеми», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «ястребы» завершили сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги во втором раунде Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» со счётом 3-4 в серии. В регулярке «Авангард» занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков.