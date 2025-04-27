«Он стал своим парнем, хотели бы видеть его в «Авангарде». Сопин — о суде Маклауда

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о нападающем Майкле Маклауде, который является фигурантом дела об обвинении в сексуальном насилии со стороны пятерых членов молодёжной команды Канады — 2018.

«Маклауд стал своим парнем, мы за него переживаем, консультируемся с юристами. Пока нет понимания, как развернётся ситуация. Всё очень сложно, никто никаких гарантий не даёт. Надеемся на лучшее, и, конечно, хотели бы видеть его в «Авангарде». Права в КХЛ закреплены за нами, он будет с нами, если не появятся варианты в НХЛ при положительном решении суда», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.