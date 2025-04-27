Алексей Сопин: вратарь Андрей Мишуров возвращается в «Авангард», аренда закончена

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что голкипер Андрей Мишуров возвращается в омский клуб после арены в «Адмирале».

«Вратарь Андрей Мишуров возвращается в «Авангард», аренда закончена. Это приятные трудности, когда есть три сильных вратаря, но мы будем искать варианты для Михаила Бердина или Андрея Мишурова, чтобы они могли быть первым номером в каком-то другом клубе. Мы же со своим первым номером определились, это Никита Серебряков», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «ястребы» завершили сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги во втором раунде Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» со счётом 3-4 в серии. В регулярке «Авангард» занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков.