Генменеджер «Авангарда» назвал главную причину затягивания переговоров с Ридом Буше

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о причине, по которой затянулись переговоры о новом контракте с нападающим Ридом Буше.

«Основная причина затягивания переговоров с Буше — это потолок зарплат и те пробелы, которые нам нужно закрыть при комплектовании команды. Не секрет, что у Рида большой контракт», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

31-летний Буше за всё время выступления в КХЛ провёл 337 матчей, в которых набрал 308 очков — забросил 170 шайб и отдал 138 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард провёл 60 встреч и набрал 51 (31+20) очко.