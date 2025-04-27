Сопин: будет переговорный процесс по контракту Ткачёва, «Авангард» упёрся в потолок

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что в скором времени состоится переговорный процесс по контракту нападающего Владимира Ткачёва из-за потолка зарплат в клубе.

«Наверное, будет переговорный процесс по контракту Ткачёва, потому что есть определённые трудности в комплектовании из-за крупных контрактов некоторых хоккеистов, мы уже упёрлись в потолок. Потолок зарплат растёт не так быстро, как сами зарплаты. Так что будем разговаривать по поводу Ткачёва, уверен, что здесь есть решение», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «ястребы» завершили сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги во втором раунде Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» со счётом 3-4 в серии. В регулярке «Авангард» занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков.