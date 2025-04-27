Расписание юношеского чемпионата мира на 27 апреля 2025 года

27 апреля и в ночь на 28 апреля состоится очередной игровой день юношеского чемпионата мира — 2025, который проходит в Соединённых Штатах Америки. Всего запланировано две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня ЮЧМ-2025.

Первое место в турнирной таблице группы А занимает сборная Финляндии, набрав семь очков после трёх матчей. В группе В первую строчку занимает сборная США, которая имеет в активе девять очков после трёх встреч.

Напомним, групповой этап юношеского чемпионата мира завершится 29 апреля. Матч за третье место состоится 3 мая, финальная встреча запланирована на 4 мая.