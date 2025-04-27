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Буцаев: в психологическом плане «Салават» готов, но предпочтение отдам «Локомотиву»

Буцаев: в психологическом плане «Салават» готов, но предпочтение отдам «Локомотиву»
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Бывший главный тренер клубов КХЛ Вячеслав Буцаев поделился ожиданиями от серии 1/2 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым».

«Локомотив» отличается по игре от «Спартака». «Салават Юлаев» и «Спартак» примерно были сопоставимы по силе. Но на данный момент, мне кажется, «Салават» немного обескровлен. Они потеряли ряд ключевых игроков, непонятно, смогут ли сыграть травмированные иностранцы. «Локомотив» же вышел из предыдущей серии практически без потерь. Мы видели, насколько мощным получился седьмой матч в исполнении «Локомотива», имею в виду функциональную готовность. Команда будет придерживаться своей игры, пользоваться прессингом в зоне соперника.

Так что в этой паре предпочтение отдам больше «Локомотиву», чем «Салавату». Но Уфа сейчас находится в хорошем эмоциональном состоянии, выиграли две серии по семь игр. Да, столько игр сказывается на физических силах, тем не менее в психологическом плане «Салават» тоже готов к серии», — цитирует Буцаева «Советский спорт».

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