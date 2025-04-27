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ХК «Авангард» покинули восемь хоккеистов

ХК «Авангард» покинули восемь хоккеистов
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Хоккейный клуб «Авангард» покинули восемь хоккеистов: Илья Проскуряков, Егор Воронков, Евгений Кулик, Сергей Бойков, Эмиль Галимов, Илья Каблуков, Райан Спунер и Марк Верба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Желаем игрокам удачного продолжения карьеры, спасибо за каждый проведённый с ястребом на груди матч!» — сказано в сообщении команды.

Напомним, «ястребы» завершили сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги во втором раунде Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» со счётом 3-4 в серии. В регулярке «Авангард» занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков.

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