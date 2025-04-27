«Хотелось бы больше времени». Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвёл итоги сезона

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвёл итоги сезона для омского клуба. Напомним, «ястребы» завершили сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги во втором раунде Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» со счётом 3-4 в серии.

«Очень интересный сезон для меня. Нелегко присоединяться к команде, по ходу регулярки, когда нет времени отработать определённые моменты, но у нас было достаточно времени, чтобы противостоять двум топовым клубам в плей-офф. Хотелось бы больше времени, но не факт, что это повлияло бы как-то на результат. Зато теперь мы прекрасно понимаем, в каком направлении нам нужно двигаться в следующем сезоне. Был рад видеть, что мы ни в чём не уступали командам, которые строятся не один год, и теперь я знаю, в чём я могу помочь ребятам, чтобы сделать их чемпионами. Следующий шаг для нас – заполучить тех игроков, которые будут вписываться в наше видение команды, а также сохранить важных хоккеистов среди тех, кто у нас уже есть», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.