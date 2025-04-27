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Минское «Динамо» одолело «Сибирь» в суперигре и стало победителем 18-го тура «КХЛ 3х3»

Минское «Динамо» одолело «Сибирь» в суперигре и стало победителем 18-го тура «КХЛ 3х3»
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Сегодня, 27 апреля, завершился 18-й тур турнира КХЛ в формате 3х3. В последний игровой день тура прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 18-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 4
Барыс
Астана
1:0 Гончар (Шмелёв) – 00:56 (3x3)     1:1 Корчагин (Макеев) – 01:17 (3x3)     2:1 Варфоломеев (Гончар) – 04:43 (3x3)     3:1 Гончар (Олейников) – 05:30 (3x3)     4:1 Харькин (Полукаров) – 06:57 (3x3)     5:1 Марченков (Олейников) – 08:05 (3x3)     5:2 Макеев (Александров) – 11:59 (3x3)     5:3 Рахманов (Данияр) – 14:39 (3x3)     5:4 Корчагин – 18:31     6:4 Варфоломеев (Шмелёв) – 19:22 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 18-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 10:50 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Б
Динамо Мн
Минск
0:1 Лукашевич (Слыш ) – 04:35 (3x3)     1:1 Елизаров – 08:09 (3x3)     2:1 Кривченков (Табатчиков) – 10:12 (3x3)     2:2 Жихарев (Лисовец) – 10:57 (3x3)     3:2 Рыжих – 21:00    

В суперигре встретились минское «Динамо» и «Сибирь». Минчане обыграли соперника со счётом 6:4 и стали победителем тура «КХЛ 3х3».

Чемпионат КХЛ 3х3 . Суперигра
27 апреля 2025, воскресенье. 11:50 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Гриценко (Кривченков) – 01:55 (3x3)     0:2 Гриценко (Кривченков) – 04:24 (3x3)     0:3 Зырянов (Михалёв) – 05:06 (3x3)     0:4 Романов (Михалёв) – 05:36 (3x3)     1:4 Устиненко (Бучкин) – 13:48 (3x3)     2:4 Слыш (Лукашевич) – 15:08 (3x3)     3:4 Устиненко (Серафимович) – 15:37 (3x3)     4:4 Лисовец (Слыш ) – 16:56 (3x3)     5:4 Лукашевич (Лисовец) – 18:42 (3x3)     6:4 Бучкин (Осипков) – 19:04 (3x3)    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут. 18-й тур начнётся 24 апреля.

Календарь КХЛ 3х3
Таблица КХЛ 3х3
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