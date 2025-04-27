«Не факт, что игроки с контрактами не будут обменяны». Сопин — о селекции «Авангарда»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о селекционной работе омского клуба.

— Я недавно присоединился к команде, больше знакомился с тренерским штабом, с руководителями, с хоккеистами. Моё мнение: сезон, если оглянуться на трудности по его ходу, можно оценить как хороший. В плей-офф попались самые сильные соперники «Авангарду», чемпион и финалист прошлогодние. «Металлург» прошли, с «Локомотивом» была серьёзная битва, и всё решила воля случая. Тренерский штаб, ребята, руководство проделали колоссальную работу.

— Много ли дал вам прошедший плей-офф в понимании строительства команды на будущее?

— Я получил большую пищу для размышлений. Во время игр плей-офф мы совместно с Ги Буше и руководством обсуждали, как нам можно стать лучше. Есть чёткое задание от Ги: параметры хоккеистов, которые ему необходимы, чтобы создать боеспособную команду. По ходу прошлого сезона руководство «Авангарда» предпринимало антикризисные меры, шаги по обменам, сделкам. Что касается уже подписанных контрактов, то будем смотреть по ситуации. Мы понимаем, где нам надо усилиться, каких хоккеистов пригласить. Будем смотреть. Не факт, что даже те ребята, которые продлили контракты, не будут обменяны. Каждый случай будем рассматривать отдельно, — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.