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Генменеджер «Авангарда» ответил на вопрос, интересен ли омскому клубу Макс Комтуа

Генменеджер «Авангарда» ответил на вопрос, интересен ли омскому клубу Макс Комтуа
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин ответил на вопрос, интересен ли омскому клубу нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа.

— Есть ли шанс, что «Авангард» поборется за Максима Комтуа, который блестяще проводит плей-офф?
— Думаю, что мы будем пытаться заполучить любых лучших хоккеистов. Разговаривать с неограниченно свободными агентами, искать пути обмена для игроков на контрактах. Одним Комтуа или московским «Динамо» ограничиваться не будем, пообщаемся со всеми клубами лиги, — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «ястребы» завершили сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги во втором раунде Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» со счётом 3-4 в серии. В регулярке «Авангард» занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков.

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