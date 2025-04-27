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Сопин: «Авангард» сделает акцент на зрелищность. Люди приходят смотреть не на унылые матчи

Сопин: «Авангард» сделает акцент на зрелищность. Люди приходят смотреть не на унылые матчи
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал, в какой хоккей планирует играть омский клуб в следующем сезоне.

— В какой хоккей будет играть «Авангард» в следующем сезоне? И какая линия нуждается в укреплении?
— Думаю, что глобальных претензий нет только к вратарской линии. Хотим стать сильнее везде. Мы общаемся много с Ги, хотим стать быстрее, крупнее и моложе. Возраст тоже учитывается. Будем делать упор на системный хоккей, но с акцентом на зрелищность. Понимаем, что люди приходят смотреть не на унылые матчи, на счета 0:0 и 0:1, так что будем искать баланс. Система Ги Буше мне понятна, мне импонирует.

— Планируете ли возвращать в «Авангард» Клима Костина?
— Мы обязательно обсудим с главным тренером, с руководством, с представителями Клима этот вопрос. Если будут точки соприкосновения, то всё возможно, — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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