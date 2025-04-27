Юрзинов-старший: «Спартак» всей системой старается идти по пути СКА

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший высказался о работе клубной системы «Спартака».

— Вот сейчас занялись нашей национальной забавой — «намыливанием» тренеров, в частности «Спартака». Считают, что красно-белые не должны были проигрывать «Салавату Юлаеву».

Я этого «намыливания» не понимаю и не принимаю! Четверть века назад два Алексея — Жамнов и Ковалёв — делали у нас в «Динамо» первые шаги. Даже в 20 лет они были очень тонкими хоккеистами, игровичками — и я догадывался, что оба станут тренерами. Особенно Ковалёв, который уже тогда всё знал (смеётся).

«Спартак» весь сезон гнул свою линию, был узнаваем. И плыл не в одиночку, а большой флотилией — вместе со своими клубами ВХЛ и МХЛ. Здесь «Спартак» идёт по пути СКА, который первым запустил эту флотилию, — и на этой неделе одна часть команды уже в сборной России, другая — улетела в НХЛ, молодой вратарь Заврагин играл за «СКА-1946» в полуфинале плей-офф МХЛ, а его коллега Мойсевич — за «СКА-Неву» в четвертьфинале ВХЛ. Вот такое развитие игроков — и системная работа на будущее всего национального хоккея!

Вот и в «Спартаке» дочерний клуб «Химик» сегодня борется с «Югрой» в полуфинале Кубка чемпионов России, который разыгрывается в ВХЛ. А молодёжный «Спартак», возможно, увидим в финале Кубка Харламова против «СКА-1946».

— О чём это говорит?

— Повторюсь — о самом главном для национального хоккея! О том, что работает система. И о вкладе тренеров главной команды в её развитие, — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.