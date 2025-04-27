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Стал известен план подготовки «Авангарда» к следующему сезону

Стал известен план подготовки «Авангарда» к следующему сезону
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о плане подготовки омского клуба к следующему сезону.

— Уже известны планы «Авангарда» на межсезонье?
— Да. С 1 по 3 августа команда собирается в Омске, проходит медосмотр. С 4 по 9 августа тренировки дома, затем по плану короткий выезд в Сочи на неделю, будем работать в условиях среднегорья на Красной поляне. Затем возвращаемся в Омск и проводим традиционный турнир Блинова, потом продолжаем подготовку дома до старта регулярного чемпионата, — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «ястребы» завершили сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги во втором раунде Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» со счётом 3-4 в серии. В регулярке «Авангард» занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков.

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