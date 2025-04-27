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Владимир Плющев оценил продление контракта «Авангарда» и тренера Ги Буше

Владимир Плющев оценил продление контракта «Авангарда» и тренера Ги Буше
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о продлении контракта «Авангарда» и наставника Ги Буше ещё на два сезона.

«Конечно, оценю положительно это решение. А как его ещё можно оценить? Команда выбралась из глубокой ямы, в которую она попала в начале сезона, с новым тренерским составом. Так что работа была проделана, очевидно, хорошая», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, «ястребы» завершили сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги во втором раунде Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» со счётом 3-4 в серии. В регулярке «Авангард» занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков.

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