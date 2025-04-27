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Сопин: уверен, что «Авангард» найдёт путь разобраться с где-то переплаченными контрактами

Сопин: уверен, что «Авангард» найдёт путь разобраться с где-то переплаченными контрактами
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о работе с контрактами омских хоккеистов.

— Не боитесь испортить отношения с игроками и агентами, разговаривая о понижении действующих контрактов?
— В деньгах двигаться никто не хочет, придётся идти на какие-то компромиссы, например, за счёт продления контрактов, или что-то ещё. Но я уверен, что мы найдём пути решения перегруженности платёжки и где-то переплаченных контрактов.

— У «Авангарда» сейчас только один легионер на контракте.
— Могу сказать, что мы общаемся о новом договоре с Джованни Фьоре. Нас устраивает соотношение цены и качества игрока, за такие деньги тяжело найти такого хоккеиста с российским паспортом. Думаю, вопрос вскоре будет решён. А так, мы работаем по рынку легионеров, но не смотрим только в паспорт, — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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