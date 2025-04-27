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Ротенберг: скажу без громких слов — совсем скоро Россия вернётся на международную арену

Ротенберг: скажу без громких слов — совсем скоро Россия вернётся на международную арену
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Главный тренер СКА и команды «Россия 25» Роман Ротенберг заявил о скором возвращении сборной России на международную арену.

— Верите, что сборную России скоро вернут на международные соревнования? Об этом говорят всё чаще.
— Давайте не будем делать громкие заявления, мы не занимаемся популизмом, мы отвечаем за свои слова. Так нас учили ленинградская улица и семья. Очень важно понимать, что мы находимся в ситуации, где нужно думать не только о хоккее, но и о том, что целом происходит в политике. Верим, что скоро всё поменяется — и на следующий день мы будем играть на международном уровне.

И нужно быть к этому готовыми. Поэтому мы всё это время занимаемся развитием детей. Вот сейчас команда «Красная Машина Юниор» выиграла Кубок Третьяка U11. Они очень любят хоккей, а ведь это не так просто! В жизни много других соблазнов — компьютерные игры, прочие развлечения. Но когда человек влюбляется в хоккей, то случаются даже феноменальные истории.

Скажу по интуиции, без громких слов: совсем скоро сборная России вернётся на международную арену. И мы покажем канадцам, как можно их обыгрывать, доминируя на льду, как забрасывать им много шайб. И я в этом убеждён на 100%, — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

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