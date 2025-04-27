Буцаев рассказал, что выйдет на первый план в серии Кубка Гагарина «Трактор» — «Динамо»

Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев поделился ожиданиями от серии 1/2 финала Кубка Гагарина «Трактор» — «Динамо» Москва.

«Это уже полуфинал, жду интересного хоккея. Каждой из команд есть что доказывать, есть что защищать. Отдать кому-то предпочтение я не берусь. Да, в первых двух раундах, особенно в первых матчах, давал очень большую фору своим соперникам, но с лихвой отыгрывался. На то были свои причины. Но, думаю, такой вариант с нынешним «Динамо» у «Трактора» вряд ли пройдёт. Здесь на первый план выйдут игровая дисциплина, игра вратарей, их надёжность и тактическая подготовка», — приводит слова Буцаева «Советский спорт».