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Буцаев рассказал, что выйдет на первый план в серии Кубка Гагарина «Трактор» — «Динамо»

Буцаев рассказал, что выйдет на первый план в серии Кубка Гагарина «Трактор» — «Динамо»
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Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев поделился ожиданиями от серии 1/2 финала Кубка Гагарина «Трактор» — «Динамо» Москва.

«Это уже полуфинал, жду интересного хоккея. Каждой из команд есть что доказывать, есть что защищать. Отдать кому-то предпочтение я не берусь. Да, в первых двух раундах, особенно в первых матчах, давал очень большую фору своим соперникам, но с лихвой отыгрывался. На то были свои причины. Но, думаю, такой вариант с нынешним «Динамо» у «Трактора» вряд ли пройдёт. Здесь на первый план выйдут игровая дисциплина, игра вратарей, их надёжность и тактическая подготовка», — приводит слова Буцаева «Советский спорт».

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