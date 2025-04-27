Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов: Буше вытащил «Авангард» из сложной ситуации? Да ничего в ней сложного не было

Крикунов: Буше вытащил «Авангард» из сложной ситуации? Да ничего в ней сложного не было
Комментарии

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал работу наставника «Авангарда» Ги Буше.

«Буше пришёл, подстроил всё под себя. Сейчас вот ушли восемь хоккеистов, так что, видимо, он хочет на их места своих привести. Поживём — увидим. Думаю, все, кто покинул «Авангард», без работы не останутся.

Буше вытащил команду из сложной ситуации? Да ничего в ней сложного не было. Надо было лишь готовить команду по-серьёзному, физику подтянуть. Там такие собраны игроки, что проблем быть не должно. Вот удалось с физикой поработать — сразу команда заиграла. Сложно оценить работу Буше, он пришёл по ходу сезона, работал с тем, что было. Вот сейчас посмотрим, когда он проведёт перестройку», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Хотелось бы больше времени». Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвёл итоги сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android