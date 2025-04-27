Крикунов: Буше вытащил «Авангард» из сложной ситуации? Да ничего в ней сложного не было

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал работу наставника «Авангарда» Ги Буше.

«Буше пришёл, подстроил всё под себя. Сейчас вот ушли восемь хоккеистов, так что, видимо, он хочет на их места своих привести. Поживём — увидим. Думаю, все, кто покинул «Авангард», без работы не останутся.

Буше вытащил команду из сложной ситуации? Да ничего в ней сложного не было. Надо было лишь готовить команду по-серьёзному, физику подтянуть. Там такие собраны игроки, что проблем быть не должно. Вот удалось с физикой поработать — сразу команда заиграла. Сложно оценить работу Буше, он пришёл по ходу сезона, работал с тем, что было. Вот сейчас посмотрим, когда он проведёт перестройку», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».