Вячеслав Фетисов оценил сезон Матвея Мичкова в «Филадельфии»

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов оценил сезон российского нападающего Матвея Мичкова в «Филадельфии Флайерз».

«У Матвея Мичкова было непростое начало сезона, наверное, он не совсем ожидал такого уровня соревнований. Но я думаю, что опытные менеджеры справились с этой задачей и нацелили его на нужный результат. Он неплохо провёл сезон, но, к сожалению, его команда сыграла не очень успешно. Однако для новичка у него очень хороший результат. И я хочу пожелать ему удачи», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».

В своём дебютном сезоне в НХЛ Матвей Мичков набрал 63 очка, забросив 26 шайб и выполнив 37 результативных передач.