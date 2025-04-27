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Вячеслав Фетисов оценил сезон Матвея Мичкова в «Филадельфии»

Вячеслав Фетисов оценил сезон Матвея Мичкова в «Филадельфии»
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Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов оценил сезон российского нападающего Матвея Мичкова в «Филадельфии Флайерз».

«У Матвея Мичкова было непростое начало сезона, наверное, он не совсем ожидал такого уровня соревнований. Но я думаю, что опытные менеджеры справились с этой задачей и нацелили его на нужный результат. Он неплохо провёл сезон, но, к сожалению, его команда сыграла не очень успешно. Однако для новичка у него очень хороший результат. И я хочу пожелать ему удачи», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».

В своём дебютном сезоне в НХЛ Матвей Мичков набрал 63 очка, забросив 26 шайб и выполнив 37 результативных передач.

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